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Посольство Израиля в Азербайджане провело прием в честь 77-летия независимости

Посольство Израиля в Азербайджане провело прием в честь 77-летия независимости Посольство Израиля в Азербайджане провело прием в честь 77-летия независимости этой еврейского государства.
Внешняя политика
8 мая 2025 г. 23:48
Посольство Израиля в Азербайджане провело прием в честь 77-летия независимости

Посольство Израиля в Азербайджане провело прием в честь 77-летия независимости еврейского государства.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие высокопоставленные лица, правительственные чиновники, дипломаты, бизнесмены и члены еврейской общины.

Посол Джордж Дик рассказал о пути Израиля от выживания к суверенитету и о прочной дружбе с Азербайджаном, построенной на общем видении мира и прогресса, а также взаимном уважении.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обратился к гостям, подчеркнув крепкое экономическое сотрудничество между двумя странами и общие ценности, лежащие в основе двусторонних отношений.

На приеме выступил струнный квартет и известный азербайджанский музыкант Фарид Алиев. Гости также смогли отведать блюда израильской кухни.

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Версия на азербайджанском языке İsrail səfirliyi ölkənin müstəqilliyinin ildönümü şərəfinə Bakıda ziyafət təşkil edib

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