Посольство Израиля поздравило Азербайджан с праздником Рамазан
Внешняя политика
- 20 марта, 2026
- 10:00
Посольство Израиля в Баку поздравило азербайджанский народ с праздником Рамазан.
Как передает Report, поздравление опубликовано в соцсети Х.
"Искренне поздравляем народ Азербайджана с праздником Рамазан и передаем наилучшие пожелания. Пусть этот священный праздник принесет мир, благополучие и единство, а также будет способствовать укреплению милосердия, щедрости и взаимопонимания между людьми", - говорится в сообщении.
В дипмиссии выразили надежду, что духовные ценности праздника Рамазан внесут вклад в дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между народами Азербайджана и Израиля.
"Выражаем вам наше глубочайшее уважение и желаем благословенного и мирного праздника Рамазан", - отметили в посольстве.
Последние новости
