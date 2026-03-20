    Посольство Израиля поздравило Азербайджан с праздником Рамазан

    Внешняя политика
    • 20 марта, 2026
    • 10:00
    Посольство Израиля в Баку поздравило азербайджанский народ с праздником Рамазан.

    Как передает Report, поздравление опубликовано в соцсети Х.

    "Искренне поздравляем народ Азербайджана с праздником Рамазан и передаем наилучшие пожелания. Пусть этот священный праздник принесет мир, благополучие и единство, а также будет способствовать укреплению милосердия, щедрости и взаимопонимания между людьми", - говорится в сообщении.

    В дипмиссии выразили надежду, что духовные ценности праздника Рамазан внесут вклад в дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между народами Азербайджана и Израиля.

    "Выражаем вам наше глубочайшее уважение и желаем благословенного и мирного праздника Рамазан", - отметили в посольстве.

    Посольство Израиля в Азербайджане Праздник Рамазан
    İsrail Səfirliyi Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edib
