    Посольство Израиля поздравило Азербайджан с Днем Победы

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 16:04
    Посольство Израиля поздравило Азербайджан с Днем Победы

    Посольство Израиля в Баку поздравило Азербайджан по случаю пятой годовщины Дня Победы, который отмечается в Азербайджане 8 ноября.

    Как передает Report, об этом дипмиссия написала на своей странице в соцсети "Х".

    "С Днем Победы, Азербайджан! Желаем мира и процветания нашим дорогим друзьям в Азербайджане", - говорится в сообщении.

