Посольство Израиля поздравило Азербайджан с Днем Победы
Внешняя политика
- 07 ноября, 2025
- 16:04
Посольство Израиля в Баку поздравило Азербайджан по случаю пятой годовщины Дня Победы, который отмечается в Азербайджане 8 ноября.
Как передает Report, об этом дипмиссия написала на своей странице в соцсети "Х".
"С Днем Победы, Азербайджан! Желаем мира и процветания нашим дорогим друзьям в Азербайджане", - говорится в сообщении.
Zəfər Günün Mübarək Azərbaycan!— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) November 7, 2025
Dost Azərbaycana sülh, firavanlıq və uzun illər boyu çiçəklənmə arzulayırıq!
————————-
Happy Victory Day, Azerbaijan!
Wishing peace, prosperity, and many years of flourishing to our dear friends in Azerbaijan. pic.twitter.com/3ZXuGh7g44
Последние новости
17:04
Азербайджанский тиктокер арестован на 60 сутокПроисшествия
17:03
Объявлена программа визита Эрдогана в АзербайджанВнешняя политика
16:58
ЦБА выбрал страховщикаФинансы
16:54
В Калифорнийском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,7Другие страны
16:52
Хикмет Гаджиев обсудил с делегацией НАТО мирный процесс на Южном КавказеВнешняя политика
16:50
МИД Казахстана: Присоединение к Авраамским соглашениям соответствует интересам страныВ регионе
16:50
На освобожденных территориях проектируется более 3 тыс. км дорогВнутренняя политика
16:49
Госкомитет: Завершается проектирование 20 населенных пунктов в Карабахе и Восточном ЗангезуреВнутренняя политика
16:45