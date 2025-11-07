İsrail səfirliyi Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 07 noyabr, 2025
- 16:09
İsrailin Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Gününün beşinci ildönümü münasibətilə təbrik edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə diplomatik nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Zəfər Günün Mübarək Azərbaycan! Dost Azərbaycana sülh, firavanlıq və uzun illər boyu çiçəklənmə arzulayırıq!", - paylaşımda qeyd edilib.
