Посольство Италии приспустило флаг в связи с днем траура в Азербайджане

Посольство Италии в Азербайджане приспустило флаг страны в связи с днем траура в память о жертвах крушения пассажирского самолета AZAL недалеко от казахстанского города Актау.

Посольство Италии в Баку приспустило флаг в связи с днем траура в Азербайджане в память о жертвах крушения пассажирского самолета AZAL недалеко от казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

"В знак солидарности с народом Азербайджана посольство Италии приспустило флаги. Наши мысли с жертвами трагической авиакатастрофы, а также с семьями пострадавших", - говорится в сообщении.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.