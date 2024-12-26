О нас

Посольство Италии приспустило флаг в связи с днем траура в Азербайджане

Посольство Италии приспустило флаг в связи с днем траура в Азербайджане Посольство Италии в Азербайджане приспустило флаг страны в связи с днем траура в память о жертвах крушения пассажирского самолета AZAL недалеко от казахстанского города Актау.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 17:15
Посольство Италии приспустило флаг в связи с днем траура в Азербайджане

Посольство Италии в Баку приспустило флаг в связи с днем траура в Азербайджане в память о жертвах крушения пассажирского самолета AZAL недалеко от казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

"В знак солидарности с народом Азербайджана посольство Италии приспустило флаги. Наши мысли с жертвами трагической авиакатастрофы, а также с семьями пострадавших", - говорится в сообщении.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İtaliya səfirliyi Azərbaycanda matəm günü ilə əlaqədar bayrağı endirib
Версия на английском языке Italian embassy lowers flag in solidarity with Azerbaijan's mourning day

Самое важное

Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
25 декабря 2024 г. 15:32
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi