Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность

Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность.

Посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран возобновило свою деятельность.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана.

Диппредставительство в Тегеране возобновило деятельность по новому адресу. Посол и сотрудники диппредставительства уже находятся в Иране, сообщили в МИД.

Напомним, что утром 27 января 2023 года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался через охранный пост дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автомата Калашникова. Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения при отражении нападения. После этого инцидента дипломатическое представительство прекратило свою деятельность в Тегеране.

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