Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность

Посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран возобновило свою деятельность.
Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана.
Диппредставительство в Тегеране возобновило деятельность по новому адресу. Посол и сотрудники диппредставительства уже находятся в Иране, сообщили в МИД.
Напомним, что утром 27 января 2023 года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался через охранный пост дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автомата Калашникова. Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения при отражении нападения. После этого инцидента дипломатическое представительство прекратило свою деятельность в Тегеране.
Новость дополняется