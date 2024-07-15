О нас

Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность

Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность.
Внешняя политика
15 июля 2024 г. 11:02
Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность

Посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран возобновило свою деятельность.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана.

Диппредставительство в Тегеране возобновило деятельность по новому адресу. Посол и сотрудники диппредставительства уже находятся в Иране, сообщили в МИД.

Напомним, что утром 27 января 2023 года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался через охранный пост дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автомата Калашникова. Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения при отражении нападения. После этого инцидента дипломатическое представительство прекратило свою деятельность в Тегеране.

Новость дополняется

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın İrandakı Səfirliyinin fəaliyyəti bərpa edilib

Самое читаемое

Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
8 июля 2024 г. 13:50
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
8 июля 2024 г. 12:53
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
8 июля 2024 г. 15:52
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
11 июля 2024 г. 23:49
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 июля 2024 г. 12:37
Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан на неопределенный срок
Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан на неопределенный срок
8 июля 2024 г. 12:44
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
11 июля 2024 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi