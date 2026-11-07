Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В посольстве Азербайджана в Индонезии прошло мероприятие по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 09:22
    В посольстве Азербайджана в Индонезии прошло мероприятие по случаю Дня Победы

    Посольство Азербайджана в Индонезии организовало мероприятие по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства в соцсети Х.

    В ходе мероприятия почтили светлую память шехидов, отдав дань уважения их мужеству и самоотверженности, а также отметили стойкость и единство азербайджанского народа.

    На приеме приняли участие генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Чем Видья, руководство Молодежного форума ОИС в Индонезии, главы дипломатических миссий, представители азербайджанской общины, медиа и гости.

    8 Ноября - День Победы Азербайджано-индонезийские отношения Посольство Азербайджана
    Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyində Zəfər Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib
    Azerbaijani Embassy in Indonesia marks Victory Day
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