Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyində Zəfər Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib
- 07 noyabr, 2026
- 09:26
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Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyi 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar tədbir təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
Tədbir zamanı şəhidlərin xatirəsi yad edilib, onların mərdliyinə və fədakarlığına ehtiram göstərilib, həmçinin Azərbaycan xalqının mətanəti və birliyi qeyd olunub.
Tədbirdə Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının Parlamentlərarası Assambleyasının baş katibi Çem Vidya, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun İndoneziyadakı rəhbərliyi, diplomatik missiyaların rəhbərləri, Azərbaycan icmasının, medianın nümayəndələri və qonaqlar iştirak ediblər.
🇦🇿 Embassy hosted a reception marking 8 November – Victory Day of Azerbaijan, commemorating this historic day and celebrating the courage, resilience and unity of our people. We pay tribute to the cherished memory of our martyrs, honouring their sacrifice with deepest respect and gratitude. We extend our sincere gratitude to H.E. Dr. Chem Widhya, AIPA Secretary-General, the leadership of OIC Youth Indonesia, Heads of Diplomatic Missions, our dear compatriots, media representatives, and all other distinguished guests for joining us and sharing the joy and pride of this historic occasion. #Azerbaijan #8November #VictoryDay— AzEmbIndonesia (@AzEmbIndonesia) November 7, 2026