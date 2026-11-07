İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyində Zəfər Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2026
    • 09:26
    Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyində Zəfər Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyi 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar tədbir təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    Tədbir zamanı şəhidlərin xatirəsi yad edilib, onların mərdliyinə və fədakarlığına ehtiram göstərilib, həmçinin Azərbaycan xalqının mətanəti və birliyi qeyd olunub.

    Tədbirdə Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının Parlamentlərarası Assambleyasının baş katibi Çem Vidya, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun İndoneziyadakı rəhbərliyi, diplomatik missiyaların rəhbərləri, Azərbaycan icmasının, medianın nümayəndələri və qonaqlar iştirak ediblər.

    8 Noyabr - Zəfər Günü İndoneziya
    В посольстве Азербайджана в Индонезии прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    Azerbaijani Embassy in Indonesia marks Victory Day
    MiniBoss
    MiniBoss

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