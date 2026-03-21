Посольство Азербайджана провело выездной консульский прием в США
Внешняя политика
- 21 марта, 2026
- 14:59
Посольство Азербайджана в США организовало выездное консульское обслуживание для граждан, проживающих в Нью-Йорке и соседних штатах.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении дипмиссии.
По данным посольства, более 30 человек обратились за консульскими услугами, включая обновление общегражданских паспортов, оформление "Свидетельства о возвращении", постановку на консульский учет, а также совершение нотариальных действий.
