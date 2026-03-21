ABŞ-də yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil edilib
Xarici siyasət
- 21 mart, 2026
- 14:45
Azərbaycanın ABŞ-dəki Səfirliyi tərəfindən Nyu York və ətraf ştatlarda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirlik məlumat yayıb.
Məlumata görə, 30-dan çox şəxs ümumvətəndaş pasportunun yenilənməsi, "Qayıdış Şəhadətnaməsi"nin rəsmiləşdirilməsi, konsulluq qeydiyyatı və notariat hərəkətləri ilə bağlı müraciət edib.
Embassy held mobile consular services for 🇦🇿 citizens residing in New York and surrounding states.— Azerbaijan Embassy US (@azembassyus) March 21, 2026
More than 30 individuals applied for the passport renewals, "Certificate of Return" issuance, consular registration and notary actions.
Citizens were congratulated on the occasion… pic.twitter.com/ni7H3pe1kX
