Посольство Азербайджана открылось в Омане
Внешняя политика
- 29 октября, 2025
- 17:40
Посольство Азербайджана открылось в Омане.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в соцсети "X".
Байрамов подчеркнул, что новое дипломатическое представительство отражает важный этап в растущем партнерстве между двумя странами:
"Мы привержены дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, культуры и туризма с целью открытия новых возможностей для народов Азербайджана и Омана. Эти шаги отражают нашу общую волю к укреплению политического диалога, связей между народами и долгосрочного партнерства".
Последние новости
17:56
Лорд: Великобритания может стать ключевым партнером в раскрытии ВИЭ потенциала АзербайджанаЭнергетика
17:55
Фото
Жизнь в Хоровлу возрождается - ФОТОРЕПОРТАЖВнутренняя политика
17:49
ЦИК: Выборы в Армении в 2026 году обойдутся дорожеВ регионе
17:47
Автопром ЕС рискует остановить производство из-за дефицита чиповДругие страны
17:47
В Гобустане произошло землетрясениеПроисшествия
17:44
В Минкультуры изучают вопрос возвращения некоторых зданий в список охраняемых памятниковВнутренняя политика
17:41
Каллас: ЕС поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и АзербайджаномВнешняя политика
17:40
Фото
Посольство Азербайджана открылось в ОманеВнешняя политика
17:36