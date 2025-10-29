Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Посольство Азербайджана открылось в Омане

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 17:40
    Посольство Азербайджана открылось в Омане

    Посольство Азербайджана открылось в Омане.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в соцсети "X".

    Байрамов подчеркнул, что новое дипломатическое представительство отражает важный этап в растущем партнерстве между двумя странами:

    "Мы привержены дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, культуры и туризма с целью открытия новых возможностей для народов Азербайджана и Омана. Эти шаги отражают нашу общую волю к укреплению политического диалога, связей между народами и долгосрочного партнерства".

