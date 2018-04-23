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    Посол: Вопрос с азербайджанскими женщинами и детьми в Ираке решается с учетом гуманитарного аспекта

    © Report

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Иракская сторона решает вопрос с азербайджанскими женщинами и детьми, оказавшимися в Ираке, учитывая гуманитарный аспект.

    Об этом Report заявил посол Ирака в Азербайджане Фадхи Авад Джебур аль-Шувайли.

    Он отметил, что иракская сторона готова продолжить сотрудничество с азербайджанской в данном деле.

    "Мы также передали одного ребенка, оказавшегося в Ираке, азербайджанской стороне, и намерены дальше прилагать все усилия для решения этого вопроса", - сказал он.

    Комментируя состояние азербайджано-иракских отношений, посол подчеркнул, что сегодня они характеризуются динамичным прогрессом.

    "В частности, можно отметить совместную борьбу против ИГ, инвестиции азербайджанских бизнесменов в Ирак, а также совместные программы наших вузов", - подытожил он. 

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