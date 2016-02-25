Посол: Визит президента Ильхама Алиева в Иран был историческим

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран 23 февраля был историческим.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин.

Он напомнил, что это уже пятая встреча президентов Азербайджана и Ирана за последний год. Посол особо подчеркнул, что в ходе визита был подписан пакет из 11 документов: "Два соглашения охватывали нефтегазовую сферу, в том числе соглашение о сотрудничестве между SOCAR и Национальной нефтегазовой компанией Ирана. Также подписаны соглашения о сотрудничестве в области управления чрезвычайными ситуациями. Особую важность имеет соглашение о продолжении работы вокруг гидроузлов "Гыз Галасы" и "Худаферин"".

Дипломат сказал, что в ходе визита президенты обсудили региональные вопросы и вопросы безопасности. М.Пак Айин отметил, что стороны затронули сирийский конфликт, подчеркнув, что решение кризиса не может быть военным: "Президенты также отметили важность создания единства между шиитами и суннитами".

М.Пак Айин сообщил, что И.Алиев пригласил президента Ирана Хасана Рухани посетить Азербайджан.

Посол сообщил, что во время встречи И.Алиева с верховным лидером Ирана аятолла Сейидом Хамнеи, на которой также участвовал и глава Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, стороны также общались на азербайджанском языке: "Это была искренняя встреча, которая продлилась даже больше, чем это было предусмотрено в протоколе".