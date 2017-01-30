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    Посол Венгрии в Азербайджане проводит консультации в Брюсселе в связи с исполнением мандата контактного посольства НАТО

    Посол находится с визитом в штаб-квартире НАТО

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки находится с визитом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

    Как сообщает Report, целью его визита является участие в консультациях послов стран-координаторов НАТО. 

    В ходе консультаций главы дипмиссий провели встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, главой контактного офиса НАТО на Южном Кавказе Уильямом Лахью и др.

    Отметим, что Венгрия будет исполнять мандат контактного посольства НАТО в Азербайджане в ближайшие два года. До этого 4 раза подряд этот мандат исполняло посольство Румынии в Баку.

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