Посол Венгрии в Азербайджане проводит консультации в Брюсселе в связи с исполнением мандата контактного посольства НАТО

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки находится с визитом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Как сообщает Report, целью его визита является участие в консультациях послов стран-координаторов НАТО.

В ходе консультаций главы дипмиссий провели встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, главой контактного офиса НАТО на Южном Кавказе Уильямом Лахью и др.

Отметим, что Венгрия будет исполнять мандат контактного посольства НАТО в Азербайджане в ближайшие два года. До этого 4 раза подряд этот мандат исполняло посольство Румынии в Баку.