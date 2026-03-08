Посол Венгрии поблагодарил Азербайджан за помощь при эвакуации из Ирана

Посол Венгрии в Иране Джола Пето поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации дипломатов из исламской республики.

Как сообщает южное бюро Report, об этом дипломат заявил после пересечения азербайджано-иранской границы через пограничный пункт пропуска "Астара".

"У нас все прошло без проблем. Большое спасибо за теплый прием. Позвольте мне присоединиться к моим коллегам", - сказал Пето.