Посол Венгрии поблагодарил Азербайджан за помощь при эвакуации из Ирана

    08 марта, 2026
    Посол Венгрии в Иране Джола Пето поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации дипломатов из исламской республики.

    Как сообщает южное бюро Report, об этом дипломат заявил после пересечения азербайджано-иранской границы через пограничный пункт пропуска "Астара".

    "У нас все прошло без проблем. Большое спасибо за теплый прием. Позвольте мне присоединиться к моим коллегам", - сказал Пето.

    Macarıstanın İrandakı səfiri təxliyə köməyinə görə Azərbaycana təşəkkür edib
