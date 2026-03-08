İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Macarıstanın İrandakı səfiri təxliyə köməyinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 08 mart, 2026
    • 19:45
    Macarıstanın İrandakı səfiri təxliyə köməyinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Macarıstanın İrandakı səfiri Jola Peto İslam Respublikasından diplomatların təxliyəsində göstərdiyi köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, diplomat "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində jurnalistlərə minnətdarlığını bildirib.

    "Hər şey rahat keçdi. Səmimi qarşılama üçün çox sağ olun. İcazə verin həmkarlarıma qoşulum", - Peto deyib.

    Qeyd edək ki, "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə İrandan 5 ölkənin diplomatik nümayəndəliklərinin əməkdaşları Azərbaycana təxliyəsi həyata keçirilib. Onların arasında Macarıstanın diplomatik nümayəndəliyinin 8 əməkdaşı da var.

    Macarıstanın İrandakı səfiri təxliyə
    Посол Венгрии поблагодарил Азербайджан за помощь при эвакуации из Ирана

    Son xəbərlər

    19:58

    Goranboyda qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    19:45

    Macarıstanın İrandakı səfiri təxliyə köməyinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    19:24
    Foto

    İrandan 5 ölkənin diplomatik nümayəndəliklərinin əməkdaşları Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    19:16

    Bu gün ilk Qədr gecəsidir

    Din
    19:03

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII tura yekun vurulub

    Komanda
    19:01

    Nyu-Yorkda merin iqamətgahı qarşısında altı etirazçı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    18:56

    Azərbaycanın ilk cüdo məşqçilərindən olan Əziz-Ağa Əhmədov vəfat edib

    Fərdi
    18:36

    Makron İranın dron hücumu ilə əlaqədar Fransanın Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    18:31

    Emmanuel Makron Prezident İlham Əliyevə zəng edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti