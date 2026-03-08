Macarıstanın İrandakı səfiri təxliyə köməyinə görə Azərbaycana təşəkkür edib
Xarici siyasət
- 08 mart, 2026
- 19:45
Macarıstanın İrandakı səfiri Jola Peto İslam Respublikasından diplomatların təxliyəsində göstərdiyi köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, diplomat "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində jurnalistlərə minnətdarlığını bildirib.
"Hər şey rahat keçdi. Səmimi qarşılama üçün çox sağ olun. İcazə verin həmkarlarıma qoşulum", - Peto deyib.
Qeyd edək ki, "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə İrandan 5 ölkənin diplomatik nümayəndəliklərinin əməkdaşları Azərbaycana təxliyəsi həyata keçirilib. Onların arasında Macarıstanın diplomatik nümayəndəliyinin 8 əməkdaşı da var.
Son xəbərlər
19:58
Goranboyda qadın dəm qazından boğularaq ölübHadisə
19:45
Macarıstanın İrandakı səfiri təxliyə köməyinə görə Azərbaycana təşəkkür edibXarici siyasət
19:24
Foto
İrandan 5 ölkənin diplomatik nümayəndəliklərinin əməkdaşları Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB-2Xarici siyasət
19:16
Bu gün ilk Qədr gecəsidirDin
19:03
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII tura yekun vurulubKomanda
19:01
Nyu-Yorkda merin iqamətgahı qarşısında altı etirazçı saxlanılıbDigər ölkələr
18:56
Azərbaycanın ilk cüdo məşqçilərindən olan Əziz-Ağa Əhmədov vəfat edibFərdi
18:36
Makron İranın dron hücumu ilə əlaqədar Fransanın Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edibXarici siyasət
18:31