Посол Венгрии: Наше сотрудничество с Азербайджаном - стратегическое

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Венгрия одна из стран, заявивших о стратегическом партнерстве с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Виктор Шедеркеньи (Viktor Szederkenyi) в ходе онлайн-лекции, организованной университетом ADA.

Он отметил, что эти отношения подкреплены также на уровне лидеров двух государств.

"Безусловно, политическое сотрудничество является важной составляющей наших отношений. У нас функционирует межправительственная комиссия, которая с нашей стороны возглавляется министр иностранных дел и торговли. Мы развиваем наши политические отношения не только в двустороннем направлении, но и в рамках различных организаций, в первую очередь это ЕС. Кроме того, Венгрия является наблюдателем в Совете тюркоязычных государств, где мы также активно развиваем наши отношения по различным направлениям. Этому, в частности, послужило открытие офиса организации в Будапеште", - сказал посол.

Дипломат также отметил, особую значимость экономического сотрудничества в азербайджано-венгерских отношениях.

"С этой точки зрения, можно напомнить о приобретении венгерской MOL Group доли американской компании Chevron в блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и главном экспортном трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC). Это говорит о заинтересованности венгерского бизнеса в нефтегазовом секторе Азербайджана. Речь тут идет не только о торговле, но о взаимных проектах, в частности в сельском хозяйстве",- отметил посол.

В. Шедеркеньи также подчеркнул важность сотрудничества в гуманитарной сфере, отметив, что правительство Венгрии ежегодно выделяет 200 стипендий для студентов из Азербайджана.