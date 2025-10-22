Посол Венгрии: Готовимся к очередной сессии стратегического диалога с Азербайджаном

Венгрия готовится к очередной сессии стратегического диалога с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на мероприятии в Баку, посвященном Национальному дню Венгрии и годовщине Революции 1956 года.

Он отметил, что Венгрия поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана с первых дней его независимости:

"Эта поддержка основывалась не только на уважении к международному праву, но и на искреннем отношении к суверенитету. Отметим, что Азербайджан отметил 34-летие независимости и готовится к 30-летию Конституции. Венгрия всегда оказывала реальную поддержку. Венгерские юристы помогли в создании Конституционного суда Азербайджана".

Посол отметил, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана Венгрия первой выразила готовность участвовать в восстановлении Карабаха, и эта работа продолжается.

"Сегодня обе страны независимы и свободны, а двусторонние отношения развиваются на всех уровнях. В 2023 году они достигли уровня расширенного стратегического партнерства. С тех пор состоялись взаимные визиты лидеров, экономическая комиссия в Будапеште и бизнес-форум с участием рекордно высокого числа компаний. Недавно прошли политические консультации, и готовится новая сессия стратегического диалога. Созданы все условия для дальнейшего укрепления сотрудничества", - отметил Торма.