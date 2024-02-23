Посол: Великобритания готова поддержать Азербайджан в организации COP29

Великобритания готова поддерживать Азербайджан в организации COP29, который пройдет в ноябре 2024 года в Баку.

Великобритания готова поддерживать Азербайджан в организации 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который пройдет в ноябре этого года в Баку.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в социальной сети "Х".

"Представители Департамента энергетической безопасности и нулевых выбросов провели интересные переговоры с министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, министерством экономики и министерством иностранных дел, а также с представителями, которую играют важную роль в организации COP29. Мы готовы поддержать Азербайджан в организации COP29", - говорится в публикации.