Посол Великобритании в Баку: Оборона - ключевой элемент партнерства с Азербайджаном
- 04 декабря, 2025
- 12:46
Оборона является ключевым элементом стратегического партнерства Великобритании с Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Баку Фергус Олд написал на своей странице в соцсети Х по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с госминистром обороны Великобритании Верноном Коакером.
По его словам, на встрече обсуждались возможности сотрудничества в сфере обороны.
"Великобритания приветствует прогресс, достигнутый Азербайджаном в течение года, и гордится растущими оборонными связями между странами", - написал дипломат.
Müdafiə 🇬🇧-🇦🇿 Strateji Tərəfdaşlığının əsas sütunudur. @Vernon_Coaker-la birlikdə @presidentaz ilə görüşməkdən və müdafiə sahəsində gələcək imkanları müzakirə etməkdən məmnun oldum.— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) December 4, 2025
🇬🇧 il ərzində əldə edilmiş irəliləyişi alqışlayır və 🇦🇿-la artan müdafiə əlaqələrindən qürur duyur pic.twitter.com/lCXrfyAPxw