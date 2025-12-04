Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Посол Великобритании в Баку: Оборона - ключевой элемент партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 12:46
    Посол Великобритании в Баку: Оборона - ключевой элемент партнерства с Азербайджаном

    Оборона является ключевым элементом стратегического партнерства Великобритании с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Баку Фергус Олд написал на своей странице в соцсети Х по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с госминистром обороны Великобритании Верноном Коакером.

    По его словам, на встрече обсуждались возможности сотрудничества в сфере обороны.

    "Великобритания приветствует прогресс, достигнутый Азербайджаном в течение года, и гордится растущими оборонными связями между странами", - написал дипломат.

