    Böyük Britaniyanın Azərbaycanda səfiri: Müdafiə strateji tərəfdaşlığın əsas sütunudur

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 12:31
    Böyük Britaniyanın Azərbaycanda səfiri: Müdafiə strateji tərəfdaşlığın əsas sütunudur

    Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld Prezident İlham Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Koakeri qəbulu barəsində sosial şəbəkədə paylaşım edib.

    "Report"un məlumatına görə, səfir müdafiənin strateji tərəfdaşlığın əsas sütunu olduğunu qeyd edib:

    "Lord Vernon Koakerlə birlikdə İlham Əliyevlə görüşməkdən və müdafiə sahəsində gələcək imkanları müzakirə etməkdən məmnun oldum. Böyük Britaniya il ərzində əldə edilmiş irəliləyişi alqışlayır və Azərbaycanla artan müdafiə əlaqələrindən qürur duyur".

    Посол Великобритании в Баку: Оборона - ключевой элемент партнерства с Азербайджаном
    British Ambassador to Azerbaijan: Defense is key pillar of strategic partnership

