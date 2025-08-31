Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд посетил Лачын.

Как передает Report, об этом дипломат сообщил в публикации в соцсети X.

"Побывал и в Лачыне. Ознакомился с вкусными дарами Лачына на местном предпринимательском рынке. Благодарю за гостеприимство", - написал он.