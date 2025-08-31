    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Laçına səfər edib

    Xarici siyasət
    • 31 avqust, 2025
    • 16:46
    Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Laçına səfər edib

    Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld Laçına səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, səfir bu barədə "X"də paylaşım edib.

    "Gəlib Laçını da gördüm. Yerli sahibkar bazarında Laçının dadlı nemətləri ilə tanış oldum. Qonaqpərvərliyiniz üçün minnətdaram", - o bildirib. 

    Böyük Britaniya   Səfir   Laçın  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд посетил Лачын

    Son xəbərlər

    17:05

    Netanyahu Husi hökumətinin əksəriyyətinin məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    16:53

    Novxanıda 6 yaşlı uşaq dənizdə batıb

    Hadisə
    16:46

    Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Laçına səfər edib

    Xarici siyasət
    16:34
    Foto
    Video

    Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi yad edilib

    Hərbi
    16:33
    Foto
    Video

    Mingəçevirdə "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışı keçirilib- YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:27

    Almaniyada seçkiqabağı AfD-nin dörd namizədi ölüb

    Digər ölkələr
    16:20

    "Barselona" qapıçısını La Liqada qeydiyyatdan keçirib

    Futbol
    16:11

    MEDİA ilə Çinin "Sinxua" agentliyi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Media
    16:06

    Fərid Qayıbov "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışının əhəmiyyətindən danışıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti