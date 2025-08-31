Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Laçına səfər edib
Xarici siyasət
- 31 avqust, 2025
- 16:46
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld Laçına səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, səfir bu barədə "X"də paylaşım edib.
"Gəlib Laçını da gördüm. Yerli sahibkar bazarında Laçının dadlı nemətləri ilə tanış oldum. Qonaqpərvərliyiniz üçün minnətdaram", - o bildirib.
Son xəbərlər
17:05
Netanyahu Husi hökumətinin əksəriyyətinin məhv edildiyini açıqlayıbDigər ölkələr
16:53
Novxanıda 6 yaşlı uşaq dənizdə batıbHadisə
16:46
Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Laçına səfər edibXarici siyasət
16:34
Foto
Video
Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi yad edilibHərbi
16:33
Foto
Video
Mingəçevirdə "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışı keçirilib- YENİLƏNİBFərdi
16:27
Almaniyada seçkiqabağı AfD-nin dörd namizədi ölübDigər ölkələr
16:20
"Barselona" qapıçısını La Liqada qeydiyyatdan keçiribFutbol
16:11
MEDİA ilə Çinin "Sinxua" agentliyi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıbMedia
16:06