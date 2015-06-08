Посол: В основе российско-азербайджанских отношений лежит безусловное уважение и принятие территориальной целостности друг друга

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "В основе отношений России и Азербайджана лежит безусловное уважение и принятие территориальной целостности друг друга".

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин сегодня на мероприятии в Баку, посвященном национальному празднику РФ - Дню России.

Посол отметил, что за 25 лет Россия прошла сложный путь: "Но то, что Россия выдерживает испытания - это свидетельство того, что страна на правильном пути. За 25 лет Россия нашла свой путь в политике и свои национальные интересы".

В.Дорохин подчеркнул, что Россия заинтересована в процветающих соседях.

"Уверяю, что Россия будет делать все для укрепления связей с Азербайджаном", - отметил посол.

В свою очередь министр транспорта Азербайджана Зия Мамедов поздравил российскую сторону с предстоящим праздником. Он напомнил, что Россия была одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана.

"Сегодня Российская Федерация является одной из ведущих стран, играющих значимую роль в мировых процессах", - отметил министр.

З.Мамедов добавил, что Россия с уважением относится к независимости и суверенитету стран, и занимает справедливую позицию в отношении урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Он также подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение развитию экономических связей с Россией. По его словам, за последний год товарооборот между странами превысил 2 млрд. долларов США и между бизнес-кругами установлены тесные связи.

Далее В.Дорохин вручил президенту телеканала "Space" Вагифу Мустафаеву орден "Дружбы" за развитие торгово-экономических связей между странами, отметив, что соответствующий указ был подписан президентом России 7 мая текущего года.