Посол Украины назвал Бакинский форум важной площадкой для мирового диалога

XIII Глобальный Бакинский форум объединил мировых лидеров для обсуждения путей преодоления разногласий в условиях глобальных трансформаций.

Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в социальных сетях.

"Форум стал площадкой для диалога мировых лидеров на тему преодоления расколов в мире переходного периода. Мероприятие открылось выступлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева и бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которые направили сильные сигналы в поддержку Украины", - написал он.