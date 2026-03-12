Посол Украины назвал Бакинский форум важной площадкой для мирового диалога
- 12 марта, 2026
- 13:17
XIII Глобальный Бакинский форум объединил мировых лидеров для обсуждения путей преодоления разногласий в условиях глобальных трансформаций.
Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в социальных сетях.
"Форум стал площадкой для диалога мировых лидеров на тему преодоления расколов в мире переходного периода. Мероприятие открылось выступлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева и бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которые направили сильные сигналы в поддержку Украины", - написал он.
