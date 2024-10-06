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Посол Украины: Мы благодарны нашим азербайджанским партнерам за непрерывную поддержку

Посол Украины: Мы благодарны нашим азербайджанским партнерам за непрерывную поддержку Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев посетил Детский реабилитационный центр в Габале, где проходят терапию украинские дети.
Внешняя политика
6 октября 2024 г. 15:41
Посол Украины: Мы благодарны нашим азербайджанским партнерам за непрерывную поддержку

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев посетил Детский реабилитационный центр в Габале, где проходят терапию украинские дети.

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"Мы имеем честь посетить Детский реабилитационный центр в Габале, где 30 детей из семей наших защитников проходят терапию. Мы благодарны нашим азербайджанским партнерам за их непрерывную поддержку. С нетерпением ждем следующую группу!", – отметил он.

Напомним, что 1 октября еще 30 украинских детей прибыли в Азербайджан для реабилитации в рамках проекта помощи детям, пострадавших от войны в Украине. Включая предыдущие пять групп, Азербайджан посетили в целом около 180 украинских детей, которые были обеспечены услугами социально-психологической реабилитации.

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Версия на английском языке Ukrainian ambassador grateful to Azerbaijani partners for continuous support
Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri: Azərbaycanlı tərəfdaşlarımıza göstərdikləri davamlı dəstəyə görə minnətdarıq

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