    Посол Украины: Азербайджан укрепляет позиции регионального лидера

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 15:08
    Сегодня Азербайджан активно укрепляет региональное лидерство, расширяет всестороннее сотрудничество со стратегическими партнерами.

    Как сообщает Report, об этом пишет посол Украины в Баку Юрий Гусев.

    Дипломат подчеркнул, что 18 октября Азербайджан отмечает 34-ую годовщину восстановления своей независимости: "Сегодня Азербайджан не только полностью восстановил свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ, но и активно укрепляет региональное лидерство, расширяя политическое, экономическое, энергетическое и оборонное сотрудничество со стратегическими партнерами. Украина искренне поздравляет Азербайджан с этой значимой датой и выражает благодарность за помощь и последовательную поддержку в вопросах территориальной целостности и государственного суверенитета".

    По его мнению, сегодня стратегическое партнерство между Украиной и Азербайджаном является важным фактором укрепления безопасности и стабильности в регионе.

    "Обе страны объединяет общее стремление защищать свой суверенитет и территориальную целостность, а также активное сотрудничество в сферах безопасности, энергетики, экономики и дипломатии, создающее надежную основу для долгосрочного развития. Азербайджан, так же как и Украина, прекрасно понимает критическое значение международной поддержки для обеспечения государственной независимости и успеха любого мирного процесса", - подчеркнул посол.

    Дипломат отметил, что для Украины, переживающей сегодня российскую агрессию, особенно ценен опыт Азербайджана в урегулировании карабахского конфликта.

    "Анализируя опыт Карабаха, можно видеть, что даже после длительных и разрушительных конфликтов мир возможен при наличии политической воли, международной поддержки и координации действий на стратегическом уровне. Важным примером этого стало подписание в этом году президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при поддержке и непосредственном участии президента США Дональда Трампа мирной декларации. Это историческое событие, изменившее ситуацию с безопасностью в регионе, подчеркивает, что международное посредничество и решимость лидеров способны превращать кризисные ситуации в реальные возможности для мира и развития", - отмечает он.

    Юрий Гусев считает, что справедливый мир - это не просто отсутствие войны, а комплексное восстановление силы международного права и установление надежных и долгосрочных гарантий безопасности.

    "В этом контексте партнерство Украины с Азербайджаном приобретает особое значение: совместные усилия в области региональной безопасности, энергетического и экономического развития создают прочную основу для стабильности и процветания обеих стран в будущем", - добавил украинский посол.

    Səfir: Ukrayna-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı regionda təhlükəsizliyin, sabitliyin mühüm amilidir

