Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Посол: Украину и Азербайджан объединяют многовековое сотрудничество и дружба

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2025
    • 20:19
    Посол: Украину и Азербайджан объединяют многовековое сотрудничество и дружба

    Украинский и азербайджанский народы объединяют многовековое сотрудничество и дружба.

    Как передает Report, об этом заявил посол Украины Юрий Гусев выступая на дипломатическом приеме, посвященном 34-й годовщине независимости Украины и Дню защитника.

    "Украина глубоко ценит последовательную позицию Азербайджана в поддержке нашего суверенитета и территориальной целостности", - сказал посол.

    Гусев также подчеркнул, что в условиях российско-украинской войны такая поддержка особенно значима не только в политическом, но и в экономическом и гуманитарном плане.

    "В Азербайджане реализуется программа реабилитации и оздоровления украинских детей, пострадавших от российской агрессии. С 2022 года 402 ребенка посетили Баку, Габалу и другие регионы Азербайджана. В апреле этого года вместе с группой детей погибших украинских героев и военнопленных мы провели совместный концерт Азербайджана и Украины", - сказал посол.

    Гусев также отметил, что правительство Азербайджана вносит свой вклад в восстановление инфраструктуры и медицинских учреждений в Украине, а также оказывает поддержку энергобезопасности и в поставках медикаментов и товаров первой необходимости.

    "Это настоящее проявление солидарности и братства между нашими народами. Мы искренне благодарим руководство и весь народ Азербайджана. Мы глубоко ценим эту поддержку", - отметил он.

    Дипломат подчеркнул, что за прошедший год Украина и Азербайджан добились новых успехов в развитии и углублении стратегического партнерства в политической, экономической, дипломатической, культурной и гуманитарной сферах.

    Он подчеркнул, что лидеры двух государств регулярно поддерживают контакты, а также отметил высокий уровень взаимодействия на министерском и парламентских уровнях.

    Посол также подчеркнул важность достигнутых договоренностей в сфере энергетики, таких как подписание контракта в сфере энергобезопасности между "Нафтагазом" и SOCAR.

    Подводя итог, Гусев выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

    "Мы выражаем глубокую благодарность народу и правительству Азербайджана, а также всем нашим международным партнерам и союзникам за их солидарность и постоянную поддержку", - заключил он.

    посол Украины Азербайджан господдержка
    Səfir: Ukrayna ilə Azərbaycanı çoxəsrlik əməkdaşlıq və dostluq birləşdirir
    Ambassador: Ukraine and Azerbaijan are united by centuries-old cooperation and friendship

    Последние новости

    21:47

    Премьер Палестины: Подготовлен план послевоенного восстановления Газы

    Другие страны
    21:36
    Фото

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" ушел на перерыв, ведя в счете

    Футбол
    21:33

    Минздрав Грузии: Мир между Азербайджаном и Арменией имеет огромное значение для всего региона

    Внешняя политика
    21:22

    Госдеп США временно закроет центры иностранных СМИ

    Другие страны
    21:09

    АБИИ раскрыл направления кредита для Бакинского метрополитена – ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    21:04
    Фото

    В Баку состоялось открытие первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:45
    Фото

    За последние сутки по Донецкой области Украины нанесено более 1 700 ударов

    Другие страны
    20:38

    Рафаэль Гусейнов: День защитников Украины имеет особое символическое значение

    Внешняя политика
    20:25

    Пашинян отправился с рабочим визитом в Данию

    В регионе
    Лента новостей