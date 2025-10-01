Посол: Украину и Азербайджан объединяют многовековое сотрудничество и дружба

Украинский и азербайджанский народы объединяют многовековое сотрудничество и дружба.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины Юрий Гусев выступая на дипломатическом приеме, посвященном 34-й годовщине независимости Украины и Дню защитника.

"Украина глубоко ценит последовательную позицию Азербайджана в поддержке нашего суверенитета и территориальной целостности", - сказал посол.

Гусев также подчеркнул, что в условиях российско-украинской войны такая поддержка особенно значима не только в политическом, но и в экономическом и гуманитарном плане.

"В Азербайджане реализуется программа реабилитации и оздоровления украинских детей, пострадавших от российской агрессии. С 2022 года 402 ребенка посетили Баку, Габалу и другие регионы Азербайджана. В апреле этого года вместе с группой детей погибших украинских героев и военнопленных мы провели совместный концерт Азербайджана и Украины", - сказал посол.

Гусев также отметил, что правительство Азербайджана вносит свой вклад в восстановление инфраструктуры и медицинских учреждений в Украине, а также оказывает поддержку энергобезопасности и в поставках медикаментов и товаров первой необходимости.

"Это настоящее проявление солидарности и братства между нашими народами. Мы искренне благодарим руководство и весь народ Азербайджана. Мы глубоко ценим эту поддержку", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что за прошедший год Украина и Азербайджан добились новых успехов в развитии и углублении стратегического партнерства в политической, экономической, дипломатической, культурной и гуманитарной сферах.

Он подчеркнул, что лидеры двух государств регулярно поддерживают контакты, а также отметил высокий уровень взаимодействия на министерском и парламентских уровнях.

Посол также подчеркнул важность достигнутых договоренностей в сфере энергетики, таких как подписание контракта в сфере энергобезопасности между "Нафтагазом" и SOCAR.

Подводя итог, Гусев выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

"Мы выражаем глубокую благодарность народу и правительству Азербайджана, а также всем нашим международным партнерам и союзникам за их солидарность и постоянную поддержку", - заключил он.