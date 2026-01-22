Посол: Украина намерена углублять стратегическое сотрудничество с Азербайджаном

Украина в 2026 году нацелена на дальнейшее углубление всестороннего сотрудничества с Азербайджаном и реализацию совместных проектов в ряде ключевых сфер.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в авторской статье, приуроченной ко Дню соборности Украины.

По его словам, приоритетными направлениями взаимодействия являются энергетика, транспорт и логистика, привлечение инвестиций, а также развитие сотрудничества в сферах здравоохранения, образования и культуры.

Дипломат подчеркнул, что развитие стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном будет и дальше способствовать укреплению региональной безопасности, экономическому росту и формированию справедливого мира, основанного на принципах суверенитета, территориальной целостности и международного права.

"Стратегическое партнерство Украины и Азербайджана играет важную роль в обеспечении безопасности, стабильности и развития в Черноморско-Каспийском регионе", - отметил Гусев.

По его словам, активное взаимодействие и взаимная поддержка Баку и Киева в международных организациях подтверждают стратегический характер двусторонних отношений.