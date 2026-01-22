Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 22 января, 2026
    • 11:44
    Посол: Украина намерена углублять стратегическое сотрудничество с Азербайджаном

    Украина в 2026 году нацелена на дальнейшее углубление всестороннего сотрудничества с Азербайджаном и реализацию совместных проектов в ряде ключевых сфер.

    Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в авторской статье, приуроченной ко Дню соборности Украины.

    По его словам, приоритетными направлениями взаимодействия являются энергетика, транспорт и логистика, привлечение инвестиций, а также развитие сотрудничества в сферах здравоохранения, образования и культуры.

    Дипломат подчеркнул, что развитие стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном будет и дальше способствовать укреплению региональной безопасности, экономическому росту и формированию справедливого мира, основанного на принципах суверенитета, территориальной целостности и международного права.

    "Стратегическое партнерство Украины и Азербайджана играет важную роль в обеспечении безопасности, стабильности и развития в Черноморско-Каспийском регионе", - отметил Гусев.

    По его словам, активное взаимодействие и взаимная поддержка Баку и Киева в международных организациях подтверждают стратегический характер двусторонних отношений.

    Səfir: Ukrayna Azərbaycanla strateji əməkdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindədir
    Ambassador: Ukraine intends to deepen strategic cooperation with Azerbaijan

    Лента новостей