Посол Турции: Строительство Туркменистаном мечети в Физули - проявление традиции наших предков

Строительство Туркменистаном мечети в освобожденном Физули - это проявление тюркской традиции восстанавливать и облагораживать.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на брифинге в связи с церемонией закладки фундамента мечети в Физули.

Дипломат также назвал этот шаг очень важным с точки зрения единства тюркских народов.

"Традиция тюрков - восстанавливать и обустраивать, приносить радость туда, куда мы идем. То, что братские страны делают друг другу такие прекрасные подарки, соответствует традициям наших предков. Дарение Туркменистаном мечети Азербайджану в этом смысле очень важно. Да будет вечным тюркское единство и равенство", - подчеркнул Бирол.