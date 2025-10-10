Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 19:14
    Посол Турции: Строительство Туркменистаном мечети в Физули - проявление традиции наших предков

    Строительство Туркменистаном мечети в освобожденном Физули - это проявление тюркской традиции восстанавливать и облагораживать.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на брифинге в связи с церемонией закладки фундамента мечети в Физули.

    Дипломат также назвал этот шаг очень важным с точки зрения единства тюркских народов.

    "Традиция тюрков - восстанавливать и обустраивать, приносить радость туда, куда мы идем. То, что братские страны делают друг другу такие прекрасные подарки, соответствует традициям наших предков. Дарение Туркменистаном мечети Азербайджану в этом смысле очень важно. Да будет вечным тюркское единство и равенство", - подчеркнул Бирол.

    посол Турция Бирол Акгюн мечеть в Физули
    Türkiyə səfiri: Türkmənistanın Azərbaycana məscid hədiyyə etməsi atalarımızın adətinə uyğundur
    Turkish envoy: Mosque gifted to Azerbaijan by Turkmenistan reflects our ancestors' traditions

    Лента новостей