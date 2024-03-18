Посол Турции: Шушинская декларация - это стрела, вонзенная в сердце врага

Шушинская декларация является конституцией азербайджано-турецких отношений.

Шушинская декларация является конституцией азербайджано-турецких отношений.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи сказал на мероприятии в Доме культуры Абшеронского района по случаю 109-й годовщины победы в битве при Чанаккале.

Он напомнил, что в 2021 году в Шуше при участии президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана была подписана Шушинская декларация, которая вывела отношения между двумя странами на уровень союзнических.

"Шушинская декларация - это конституция азербайджано-турецких отношений. Документ стал стрелой, вонзенной в сердце врага", - сказал посол.

Багчи подчеркнул, что Анкара и в будущем будет развивать нерушимое братство, солидарность, крепкие союзнические отношения и сотрудничество с Баку.