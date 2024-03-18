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Посол Турции: Шушинская декларация - это стрела, вонзенная в сердце врага

Посол Турции: Шушинская декларация - это стрела, вонзенная в сердце врага Шушинская декларация является конституцией азербайджано-турецких отношений.
Внешняя политика
18 марта 2024 г. 15:47
Посол Турции: Шушинская декларация - это стрела, вонзенная в сердце врага

Шушинская декларация является конституцией азербайджано-турецких отношений.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи сказал на мероприятии в Доме культуры Абшеронского района по случаю 109-й годовщины победы в битве при Чанаккале.

Он напомнил, что в 2021 году в Шуше при участии президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана была подписана Шушинская декларация, которая вывела отношения между двумя странами на уровень союзнических.

"Шушинская декларация - это конституция азербайджано-турецких отношений. Документ стал стрелой, вонзенной в сердце врага", - сказал посол.

Багчи подчеркнул, что Анкара и в будущем будет развивать нерушимое братство, солидарность, крепкие союзнические отношения и сотрудничество с Баку.

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Версия на английском языке Turkish ambassador to Azerbaijan: Shusha Declaration is an arrow stuck in enemy’s heart
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri: Şuşa Bəyannaməsi düşmənın ürəyinə sancılan oxdur

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