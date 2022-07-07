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Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ

Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ "Шушинская декларация- это больше чем документ, это уже завет. Мы обязаны выполнить каждую строчку этой декларации и никогда не забывать о ней".
Внешняя политика
7 июля 2022 г. 15:57
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ

"Шушинская декларация - это больше, чем документ, это уже завет. Мы обязаны выполнить каждую строчку этой декларации и никогда не забывать о ней".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, выступая с лекцией в рамках "Недели дипломатии".

"Шушинская декларация – это дорожная карта для каждого из нас. Как говорят президенты наших стран, наша сила - в нашем единстве! Если мы вместе, то мы сильнее. Мы всегда должны быть вместе и едины. Шушинская декларация — это шаг в будущее", - заявил турецкий дипломат.

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Версия на английском языке Ambassador of Turkiye: "Shusha Declaration is a task for everyone"
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: "Şuşa Bəyannaməsi hər kəs üçün bir tapşırıqdır"

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