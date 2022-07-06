Джахит Багчы: Роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Запада значительно возросла

"Роль Турции и Азербайджана в вопросе обеспечения энергобезопасности Запада, особенно решения газовой проблемы, значительно возросла".

"Роль Турции и Азербайджана в вопросе обеспечения энергобезопасности Запада, особенно решения газовой проблемы, значительно возросла".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы на проходящей в Баку специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной азербайджано-турецкому сотрудничеству.

По его словам, Турция и Азербайджан стали государствами, роль которых усилилась как никогда.

"Азербайджан и Турция хорошо понимают значение Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) и сообща действуют в этом направлении", - сказал Дж.Багчы.