Джахит Багчы: Роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Запада значительно возросла

"Роль Турции и Азербайджана в вопросе обеспечения энергобезопасности Запада, особенно решения газовой проблемы, значительно возросла".
Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы на проходящей в Баку специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной азербайджано-турецкому сотрудничеству.
По его словам, Турция и Азербайджан стали государствами, роль которых усилилась как никогда.
"Азербайджан и Турция хорошо понимают значение Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) и сообща действуют в этом направлении", - сказал Дж.Багчы.