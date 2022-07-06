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Джахит Багчы: Роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Запада значительно возросла

Джахит Багчы: Роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Запада значительно возросла "Роль Турции и Азербайджана в вопросе обеспечения энергобезопасности Запада, особенно решения газовой проблемы, значительно возросла".
Бизнес
6 июля 2022 г. 14:04
Джахит Багчы: Роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Запада значительно возросла

"Роль Турции и Азербайджана в вопросе обеспечения энергобезопасности Запада, особенно решения газовой проблемы, значительно возросла".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы на проходящей в Баку специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной азербайджано-турецкому сотрудничеству.

По его словам, Турция и Азербайджан стали государствами, роль которых усилилась как никогда.

"Азербайджан и Турция хорошо понимают значение Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) и сообща действуют в этом направлении", - сказал Дж.Багчы.

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Версия на английском языке Cahit Bagci: Azerbaijan’s role in ensuring gas security of West increased significantly
Версия на азербайджанском языке Cahit Bağcı: "Qərbin qaz təhlükəsizliyi təminatında Azərbaycanın rolu olduqca artıb"

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