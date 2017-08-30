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    Посол Турции прокомментировал сообщения о возможности вступления страны в Таможенный Союз

    Эркан Озорал: Этот вопрос будет тщательно взвешен, после чего будет принято окончательное решение

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал прокомментировал сообщения о том, что Турция может вступить в Таможенный Союз. 

    Как сообщает Report, в заявлении журналистам посол сказал, что точного решения по этому вопросу нет. 

    "Это экономический и политический вопрос. Он будет тщательно взвешен, после чего будет принято окончательное решение", - отметил он.

    Ранее  как заявил на  заседании Высшего евразийского экономического совета в Минске президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Турции Абдулла Гюль обратился к нему с просьбой вступить в Таможенный союз. 

    Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества в настоящий момент  включает в себя Россию, Беларусь и Казахстан.

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