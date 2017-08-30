Посол Турции прокомментировал сообщения о возможности вступления страны в Таможенный Союз

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал прокомментировал сообщения о том, что Турция может вступить в Таможенный Союз.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам посол сказал, что точного решения по этому вопросу нет.

"Это экономический и политический вопрос. Он будет тщательно взвешен, после чего будет принято окончательное решение", - отметил он.

Ранее как заявил на заседании Высшего евразийского экономического совета в Минске президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Турции Абдулла Гюль обратился к нему с просьбой вступить в Таможенный союз.

Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества в настоящий момент включает в себя Россию, Беларусь и Казахстан.