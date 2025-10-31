Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Посол: Принцип "Одна нация - два государства" превратился в геополитическое единство

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 20:34
    Посол: Принцип Одна нация - два государства превратился в геополитическое единство

    Принцип "Одна нация - два государства" давно вышел за рамки простого лозунга и превратился в геополитическое единство.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на встрече, проведенной перед Евразийским форумом молодых предпринимателей (EYBF2025).

    Он отметил, что, отношения между Азербайджаном и Турцией продвинулись на восток Каспия и развились до уровня интеграции в рамках Организации тюркских государств (ОТГ):

    "Регион, в котором мы находимся, станет одним из самых значимых в меняющемся мировом порядке, поскольку именно здесь проходит Средний коридор. С открытием Зангезурского коридора откроется восточно-западная линия через Турцию. В ближайшие десять лет мы станем свидетелями прогресса, который принесут эти процессы".

    Турция Азербайджан Бирол Акгюн Средний коридор Зангезурский коридор
    Türkiyə səfiri: "Bir millət, iki dövlət" prinsipi sərhədlərini çoxdan aşaraq geosiyasi birliyə çevrilib
    Ambassador: Principle of 'One nation - two states' evolved into geopolitical unity

    Последние новости

    21:14
    Фото

    Бакинский военный суд завершил судебное следствие по делу граждан Армении

    Происшествия
    20:56
    Видео

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан выводит отношения с США до уровня стратегического партнерства

    Внешняя политика
    20:34

    Посол: Принцип "Одна нация - два государства" превратился в геополитическое единство

    Внешняя политика
    20:25

    Обсуждается визит Эрдогана в Азербайджан для участия в параде Победы

    В регионе
    20:23

    США не планируют наносить удары по Венесуэле

    Другие страны
    20:16

    Трамп: США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры

    Другие страны
    20:14

    Россия выразила протест Японии из-за проведения масштабных военных учений

    Другие страны
    20:05

    Ислам Рагимов стал победителем чемпионата Европы U-23 по дзюдо

    Индивидуальные
    20:02

    Глава МИД Германии призвал Израиль и "Хезболлах" соблюдать режим прекращения огня

    Другие страны
    Лента новостей