Посол: Принцип "Одна нация - два государства" превратился в геополитическое единство

Принцип "Одна нация - два государства" давно вышел за рамки простого лозунга и превратился в геополитическое единство.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на встрече, проведенной перед Евразийским форумом молодых предпринимателей (EYBF2025).

Он отметил, что, отношения между Азербайджаном и Турцией продвинулись на восток Каспия и развились до уровня интеграции в рамках Организации тюркских государств (ОТГ):

"Регион, в котором мы находимся, станет одним из самых значимых в меняющемся мировом порядке, поскольку именно здесь проходит Средний коридор. С открытием Зангезурского коридора откроется восточно-западная линия через Турцию. В ближайшие десять лет мы станем свидетелями прогресса, который принесут эти процессы".