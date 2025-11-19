Посол Турции: Предприниматели тюркского мира формируют широкую сеть сотрудничества

Между предпринимателями тюркского мира сегодня сформирована широкая и динамичная сеть сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн, выступая на мероприятии Women's Entrepreneurship Summit 2025 в Баку.

По словам посла, роль женщин в общественно-политической и экономической жизни тюркских стран непрерывно растет.

"Женщины всегда вносят огромный вклад в развитие. В Турции социальные инициативы, реализованные по инициативе Эмине Эрдоган, неизменно поддерживают общество и служат примером. Проект "Ноль отходов", получивший широкую поддержку в ООН и ставший мировым брендом, является яркой демонстрацией ключевой роли женщин", - сказал он.

Акгюн также отметил значительный вклад первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в укрепление роли женщин в общественно-политической жизни и бизнесе.

"Когда я только приехал в Азербайджан и спрашивал, как создавалась эта красота вокруг, имя первой леди Мехрибан Алиевой звучало особенно часто. Говорили, что ее поддержка в сфере градостроительства и архитектуры огромна. Я сам это увидел, в том числе на примере восстановления Карабаха", - сказал дипломат.

По его словам, тюркские государства сегодня действуют более согласованно, укрепляют связи и совместно формируют предпринимательскую среду, в которой женщины играют все более заметную роль.