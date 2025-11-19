İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Səfir: Türk dünyası sahibkarlarının geniş əməkdaşlığı qurulub

    Xarici siyasət
    • 19 noyabr, 2025
    • 10:35
    Səfir: Türk dünyası sahibkarlarının geniş əməkdaşlığı qurulub

    Türk dünyasının sahibkarları arasında geniş əməkdaşlıq qurulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün Azərbaycan HR İnsitutunun və Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən "Women's Entrepreneurship Summit 2025" tədbirində deyib.

    Onun sözlərinə görə, son dövrlərdə türk dünyasında siyasi və iqtisadi xarakterli ciddi addımlar atılmaqdadır:

    "Qadınlar hər zaman inkişafı yolunda böyük işlər görürlər. O cümlədən, Türkiyədə Əminə Ərdoğanın təşəbbüsləri ilə həyata keçirilən sosial layihələr türk cəmiyyətinə daim dəstək olub və nümunə göstərib. BMT-də də geniş dəstək qazanan və artıq dünya markasına çevrilən "Sıfır tullantı" layihəsi qadınların bu prosesdə xüsusi rolunu önə çıxaran nümunəvi təşəbbüs olaraq qəbul olunub.

    Dünya artıq bunu qəbul etməyə başlayıb. Mən Azərbaycana gələndə soruşurdum ki, bu gözəlliyi necə inşa etdiniz? Birinci xanım Mehriban Əliyevanın adı xüsusilə çəkilir. Bildirdilər ki, onun səyləri ilə şəhərsalma sahəsində, memarlıqla bağlı işlərdə böyük dəstəyi var. Bunu burada da görürəm, bu gün Qarabağda da bunun şahidiyəm. Demək ki, türklər olaraq biz bu böyük təşəbbüskarlıq ruhunu içimizdə daşıyırıq".

    Səfir vurğulayıb ki, bu dinamizm cəmiyyətlərimizin sabaha daha inamla hazırlaşması, daha firavan bir dünyanı gələcək nəsillərə miras qoymaq üçün mühümdür:

    "Bunun üçün hamımız birlikdə daha çox çalışmalıyıq. Hazırda Türk dünyası ilə birlikdə hərəkət edirik. Xüsusilə Türk dünyasındakı sahibkarların ortaq bir birliyi qurulub. Onun daxilində qadın komissiyaları da mövcuddur".

    MƏLUMAT YENİLƏNİR

    Son xəbərlər

    10:44
    Foto

    "Orta Dəhliz"in yüksək keyfiyyətli inkişafı üzrə Birgə Təşəbbüs" sənədi imzalanıb

    İnfrastruktur
    10:42
    Foto

    SOCAR-da "Ümumdünya Keyfiyyət Həftəsi 2025" ilə bağlı tədbir keçirilib

    Energetika
    10:38

    İRİA: Digital.finance platformasına 100-dən çox maliyyə institutu inteqrasiya edilib

    İKT
    10:38

    Lebron Ceyms yeni rekorda imza atıb

    Komanda
    10:35

    Deputat: Azərbaycanda qadınların kiçik və orta sahibkarlıqda payı aşağıdır

    Sosial müdafiə
    10:35

    Səfir: Türk dünyası sahibkarlarının geniş əməkdaşlığı qurulub

    Xarici siyasət
    10:32
    Foto

    Kürdəmirdə avtomobil qoyun sürüsünə çırpılıb, 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olub

    Hadisə
    10:32

    DÇ-2026: Emin Mahmudov seçmə mərhələdə bir göstəriciyə görə liderlər sırasındadır

    Futbol
    10:31

    Zakir Nuriyev: "Ani Ödənişlər Sisteminin imkanlarından daha effektiv istifadə edilməlidir"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti