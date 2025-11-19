Səfir: Türk dünyası sahibkarlarının geniş əməkdaşlığı qurulub
- 19 noyabr, 2025
- 10:35
Türk dünyasının sahibkarları arasında geniş əməkdaşlıq qurulub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün Azərbaycan HR İnsitutunun və Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən "Women's Entrepreneurship Summit 2025" tədbirində deyib.
Onun sözlərinə görə, son dövrlərdə türk dünyasında siyasi və iqtisadi xarakterli ciddi addımlar atılmaqdadır:
"Qadınlar hər zaman inkişafı yolunda böyük işlər görürlər. O cümlədən, Türkiyədə Əminə Ərdoğanın təşəbbüsləri ilə həyata keçirilən sosial layihələr türk cəmiyyətinə daim dəstək olub və nümunə göstərib. BMT-də də geniş dəstək qazanan və artıq dünya markasına çevrilən "Sıfır tullantı" layihəsi qadınların bu prosesdə xüsusi rolunu önə çıxaran nümunəvi təşəbbüs olaraq qəbul olunub.
Dünya artıq bunu qəbul etməyə başlayıb. Mən Azərbaycana gələndə soruşurdum ki, bu gözəlliyi necə inşa etdiniz? Birinci xanım Mehriban Əliyevanın adı xüsusilə çəkilir. Bildirdilər ki, onun səyləri ilə şəhərsalma sahəsində, memarlıqla bağlı işlərdə böyük dəstəyi var. Bunu burada da görürəm, bu gün Qarabağda da bunun şahidiyəm. Demək ki, türklər olaraq biz bu böyük təşəbbüskarlıq ruhunu içimizdə daşıyırıq".
Səfir vurğulayıb ki, bu dinamizm cəmiyyətlərimizin sabaha daha inamla hazırlaşması, daha firavan bir dünyanı gələcək nəsillərə miras qoymaq üçün mühümdür:
"Bunun üçün hamımız birlikdə daha çox çalışmalıyıq. Hazırda Türk dünyası ilə birlikdə hərəkət edirik. Xüsusilə Türk dünyasındakı sahibkarların ortaq bir birliyi qurulub. Onun daxilində qadın komissiyaları da mövcuddur".
