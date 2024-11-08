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Посол Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

Посол Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы 8 Ноября - знаменательный день, когда трехцветный флаг Азербайджана гордо развевается на самых высоких вершинах освобожденного Карабаха.
Внешняя политика
8 ноября 2024 г. 10:24

8 Ноября - знаменательный день, когда трехцветный флаг Азербайджана гордо развевается на самых высоких вершинах освобожденного Карабаха.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи написал на своей странице в соцсети "Х".

"Сердечно поздравляю братский азербайджанский народ с Днем Победы - 8 Ноября. Да упокоит Всевышний души героев. Выражаю глубокие соболезнования их родным и боевым товарищам, желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни ветеранам", - написал дипломат.

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