Посол Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

8 Ноября - знаменательный день, когда трехцветный флаг Азербайджана гордо развевается на самых высоких вершинах освобожденного Карабаха.

8 Ноября - знаменательный день, когда трехцветный флаг Азербайджана гордо развевается на самых высоких вершинах освобожденного Карабаха.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи написал на своей странице в соцсети "Х".

"Сердечно поздравляю братский азербайджанский народ с Днем Победы - 8 Ноября. Да упокоит Всевышний души героев. Выражаю глубокие соболезнования их родным и боевым товарищам, желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни ветеранам", - написал дипломат.