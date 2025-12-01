Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Румынией составляет $700 млн

Товарооборот между Азербайджаном и Румынией составляет $700 млн.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре на официальном приеме по случаю Национального дня своей страны.

Дипломат отметил, что официальный Бухарест был первой страной ЕС, подписавшей соглашение о стратегическом партнерстве с Баку в 2009 году.

"В 2024 году товарооборот между Азербайджаном и Румынией составил $700 млн. Этот показатель в 2025 году является практически аналогичным", - добавил В. Соаре.

Посол сообщил, что скорое подписание в Констанце межправительственного соглашения между Румынией, Грузией, Азербайджаном и Туркменистаном о создании международного транспортного маршрута Черное море - Каспийское море будет способствовать повышению значимости Среднего коридора:

"Это позволит включить порты Баку и Констанцы в карту в качестве транспортных центров, обеспечивающих прямую связь между Европой и Кавказско-Среднеазиатским регионом".

Соаре также рассказал об активном членстве Румынии в ряде международных организаций, таких как НАТО, Евросоюз, и о присоединении к Шенгенской зоне в 2025 году.