    Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Румынией составляет $700 млн

    Внешняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 20:14
    Товарооборот между Азербайджаном и Румынией составляет $700 млн.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре на официальном приеме по случаю Национального дня своей страны.

    Дипломат отметил, что официальный Бухарест был первой страной ЕС, подписавшей соглашение о стратегическом партнерстве с Баку в 2009 году.

    "В 2024 году товарооборот между Азербайджаном и Румынией составил $700 млн. Этот показатель в 2025 году является практически аналогичным", - добавил В. Соаре.

    Посол сообщил, что скорое подписание в Констанце межправительственного соглашения между Румынией, Грузией, Азербайджаном и Туркменистаном о создании международного транспортного маршрута Черное море - Каспийское море будет способствовать повышению значимости Среднего коридора:

    "Это позволит включить порты Баку и Констанцы в карту в качестве транспортных центров, обеспечивающих прямую связь между Европой и Кавказско-Среднеазиатским регионом".

    Соаре также рассказал об активном членстве Румынии в ряде международных организаций, таких как НАТО, Евросоюз, и о присоединении к Шенгенской зоне в 2025 году.

    Səfir: Azərbaycanla Rumıniya arasında ticarət dövriyyəsi 700 milyon dollar təşkil edir
    Ambassador: Azerbaijan-Romania trade totals $700 million
    Лента новостей