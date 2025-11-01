Посол Судана сравнил события в Эль-Фашире с Ходжалинским геноцидом

Международное сообщество запаздывает с реакцией на геноцид в суданском Эль-Фашире.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Судана в Азербайджане Анас Элтаеб Элгайлани Мустафа на пресс-конференции, посвященной событиям в Судане (геноциду в Эль-Фашире).

По его словам, в этом городе ежедневно убивают тысячи людей: "Проводятся этнические чистки против беззащитных мирных жителей. Однако международное сообщество запаздывает с реакцией на геноцид в Эль-Фашире. Необходимы срочные меры для обеспечения доставки гуманитарной помощи в город Эль-Фашир. Происходящее в Судане войдет в историю как самый ужасный геноцид, совершенный против беззащитных мирных людей. Эти события также оказывают влияние на регион".

Посол заявил, что, несмотря на принятие резолюций на международном уровне, политической воли для обеспечения их выполнения по-прежнему нет.

"За последние несколько дней в Эль-Фашире погибло 2000 человек. Боевики используют запрещенное оружие и беспилотники. Они также вербуют наемников из Чада, Ливии, Колумбии, Нигерии и других стран. Эта проблема также представляет угрозу международной безопасности", - добавил дипломат.

На пресс-конференции были продемонстрированы видеокадры, отражающие события в Эль-Фашире. Посол сравнил произошедшее с Ходжалинским геноцидом: "Кадры, которые вы сейчас видите, очень напоминают учиненный (армянами - ред.) в 1992 году Ходжалинский геноцид".