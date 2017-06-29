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    Посольство Румынии в Азербайджане временно приостановит оказание ряда консульских услуг

    Ограничения будут действовать чуть более месяца

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Посольство Румынии в Азербайджане приостановит оказание консульских услуг за исключением выдачи виз и срочных документов для путешествия.

    Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, данные ограничения будут действовать с 3 июля по 11 августа.

    Согласно информации, для получения других услуг, таких как выдача паспорта Румынии, нотариальное заверение документов и выдача прочих документов, гражданам придется обращаться в посольство Румынии в Грузии или в генконсульство этой страны в Стамбуле.

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