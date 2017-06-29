Посольство Румынии в Азербайджане временно приостановит оказание ряда консульских услуг

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Посольство Румынии в Азербайджане приостановит оказание консульских услуг за исключением выдачи виз и срочных документов для путешествия.

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, данные ограничения будут действовать с 3 июля по 11 августа.

Согласно информации, для получения других услуг, таких как выдача паспорта Румынии, нотариальное заверение документов и выдача прочих документов, гражданам придется обращаться в посольство Румынии в Грузии или в генконсульство этой страны в Стамбуле.