Посольство: Граждан Азербайджана среди пострадавших в результате землетрясения в Турции нет

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ По предварительной информации, граждан Азербайджана среди пострадавших в результате сильного землетрясения в Турции нет. Об этом Report заявили в посольстве Азербайджана в Турции.

В посольстве сказали, что им не поступала подобная информация: "Так как к этому региону ближе находится генконсульство Азербайджана в Стамбуле, они находятся в постоянном контакте с соответствующими структурами Турции, но пока информации о ранении или погибших среди наших граждан нет. Мы продолжаем отслеживать ситуацию".

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у западного побережья Турции. Эпицентр подземных толчков находился в 10 км от города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.

В Турции особых разрушений не наблюдалось, однако несколько десятков человек обратились в больницы с ушибами и переломами, полученными из-за паники.

На острове Кос разрушено несколько домов, два человека погибли и еще несколько ранены.