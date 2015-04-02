​Посольство Чехии в Азербайджане откроет в Баку центр выдачи виз

Баку. 02 апреля. REPORT.AZ/ В связи с изменениями в процессе сдачи документов для получения виз, а также с целью усовершенствования оказания услуг гражданам Азербайджана и иностранным гражданам в этой сфере, посольство Чехии в Азербайджане 27 апреля откроет в Баку центр выдачи виз. Об этом Report сообщили в посольстве Чехии в Баку.

Начиная с 6 апреля документы для получения виз как в центре выдачи виз, также и в консульском отделе посольства, можно будет сдать только после предварительной регистрации. Регистрация будет проводиться с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по следующему телефону: +994 12 404 76 38.

Начиная с 27 апреля прием документов будет возможен только для лиц, прошедших регистрацию. Документы лиц, не прошедших регистрацию до указанного числа, не будут приниматься ни в консульском отделе, ни в центре выдачи виз.

Центр по выдаче виз будет располагаться по адресу г.Баку, проспект Ходжалы 37, Demirсi Tower, 2-й этаж.

Прием документов будут осуществляться с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00. Выдача паспортов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 11:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

Центр выдачи виз будет принимать документы только для выдачи кратковременных шенгенских виз. Для получения долгосрочных виз, как и прежде, следует обращаться в консульский отдел посольства Чехии в Азербайджане.

Официальный сайт центра выдачи виз: www.vfsglobal.com.