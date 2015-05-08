Посольство Азербайджана в Пакистане соболезнует в связи с крушением Ми-17

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Пакистане выразило глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате крушения вертолета на северо-востоке этой страны.

Как передает Report, в сообщении дипмиссии АР в Исламабаде, в частности, говорится: "Мы глубоко потрясены сообщениями о крушении вертолета в регионе Гилгит-Балтистан, в результате чего, погибли наши друзья и коллеги, а также пилоты. Приносим глубокие соболезнования семьям погибших в этой трагедии, и молимся за скорейшее выздоровление раненных".

Напомним, что вертолет Ми-17 с 11 иностранцами на борту в пятницу совершил жесткую посадку на здание школы на северо-востоке Пакистана и загорелся. Глава межведомственной пресс-службы пакистанской армии, генерал Асиф Баджва подтвердил, что в результате авиакатастрофы погибли семь человек, четверо иностранцев - послы Норвегии и Филиппин, супруги послов Индонезии и Малайзии, а также трое пакистанцев - двое пилотов и один член экипажа.

Иностранная делегация летела на трех вертолетах в регион Гилгит-Балтистан на север страны. По информации СМИ, в составе делегации были представители 37 стран.