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Азербайджан и Марокко отменяют визовый режим

Азербайджан и Марокко отменяют визовый режим Министры иностранных дел Азербайджана и Марокко обсудили двустороннее сотрудничество.
Внешняя политика
4 мая 2024 г. 21:07
Азербайджан и Марокко отменяют визовый режим

4 мая министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Гамбию встретился с министром иностранных дел, сотрудничества с Африкой и марокканцами за рубежом Королевства Марокко Нассером Буритой.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по различным аспектам двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Королевством Марокко.

Говоря о текущей повестке сотрудничества между двумя странами, министр Джейхун Байрамов отметил наличие широкого потенциала развития сотрудничества между Азербайджаном и Марокко в торговле, энергетике, образовании, межпарламентских отношениях и других областях.

Министр Джейхун Байрамов также отметил, что контакты, осуществляемые на многосторонних площадках, таких как ООН, Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Движение неприсоединения (ДН), и взаимная поддержка стран на этих площадках позиций друг друга играют важную роль в двусторонних отношениях.

В ходе встречи министры подписали соглашение между двумя странами об отмене визового режима для владельцев общегражданских паспортов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Mərakeş arasında viza rejimi aradan qaldırılıb - YENİLƏNİB

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