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Посол: США рады сотрудничать с Азербайджаном для достижения общей цели на COP29

Посол: США рады сотрудничать с Азербайджаном для достижения общей цели на COP29 Соединенные Штаты рады сотрудничать с Азербайджаном для достижения общей цели на предстоящей в Баку климатической конференции COP29.
Внешняя политика
28 июня 2024 г. 20:17
Посол: США рады сотрудничать с Азербайджаном для достижения общей цели на COP29

Соединенные Штаты рады сотрудничать с Азербайджаном для достижения общей цели на предстоящей в Баку климатической конференции COP29.

Как передает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Марк Либби в ходе мероприятия, посвященного 248-ой годовщине независимости США.

"Помощь США в проектах Баку-Тбилиси-Джейхан и Южного газового коридора являются одними из самых замечательных совместных достижений в сфере энергетики. В первые десятилетия американо-азербайджанского энергетического партнерства США оказывали решающую поддержку в разработке концепции, строительстве и эксплуатации трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор",- сказал Либби.

По мнению посла, проведение COP29 в этом году в Баку является следующей главой в партнерстве Азербайджан-США: "Мы рады сотрудничать с Азербайджаном, чтобы поддержать нашу общую цель - успешное проведение COP29, что ускорит выполнение уже взятых обязательств и повысит наши будущие амбиции в области финансирования".

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Версия на азербайджанском языке Səfir: ABŞ COP29-da ümumi məqsədə nail olmaq üçün Azərbaycanla işləməkdən məmnundur

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