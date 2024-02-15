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Посол США побывал в Лянкаране

Посол США побывал в Лянкаране Посол США Марк Либби совершил первую поездку в регионы Азербайджана. Глава дипмиссии побывал в Лянкяране.
Внешняя политика
15 февраля 2024 г. 14:51
Посол США побывал в Лянкаране

Посол США Марк Либби совершил первую поездку в регионы Азербайджана. Глава дипмиссии побывал в Лянкяране.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в социальной сети "Х".

"Посол Либби был очень рад посетить Лянкаран во время своей первой поездки за пределы Баку. Он встретился с выпускниками программ по обмену и участником программы Fulbright "English Teaching Assistant Program", работающим в Лянкаранском государственном университете. За обедом и лянкаранским чаем группа поделилась своим опытом участия в программах обмена и историями, которые показали, как их пребывание за границей оказало глубокое влияние на местные сообщества", - отмечается в публикации.

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Версия на английском языке US Ambassador to Azerbaijan visits Lankaran
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