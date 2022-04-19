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Посол: США готовы содействовать достижению мира в регионе

Посол: США готовы содействовать достижению мира в регионе "Как друг Азербайджана, Соединенные Штаты готовы помочь в достижении мира и налаживании экономических, транспортных и межличностных связей для процветания всего региона".
Внешняя политика
19 апреля 2022 г. 15:58
Посол: США готовы содействовать достижению мира в регионе
Эрл Литценбергер

"Как друг Азербайджана, Соединенные Штаты готовы помочь в достижении мира и налаживании экономических, транспортных и межличностных связей для процветания всего региона".

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в ходе "Дня открытых дверей" в посольстве.

"США готовы содействовать достижению мира в регионе", -подчеркнул посол.

По его словам, на протяжении 30 лет США сотрудничают с Азербайджаном по вопросам, связанным с верховенством закона, правами человека, экономикой, энергетикой и безопасностью.

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Версия на английском языке Envoy: US ready to help achieve peace in region
Версия на азербайджанском языке Səfir: “ABŞ regionda sülhün əldə olunmasına kömək etməyə hazırdır”

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