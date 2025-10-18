Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Посол: Сомали и Азербайджан вводят полный безвизовый режим

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 17:55
    К 2026 году между Сомали и Азербайджаном будет действовать полный безвизовый режим.

    Как сообщил Report посол-нерезидент восточноафриканского государства в нашей стране Фатудин Али Мохамед (резиденция в Анкаре), между странами уже действует безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов. В ближайшие месяцы аналогичное соглашение вступит в силу для владельцев служебных паспортов, а к 2026 году – и для владельцев обычных паспортов.

    По его словам, Азербайджан также присоединится к энергетическим проектам, реализуемым Турцией и Сомали.

    Посол отметил, что между двумя странами также продолжается сотрудничество в сфере образования: 20 сомалийских студентов обучаются в азербайджанских вузах по линии государства и получают стипендию, а в будущем планируется программа обмена для преподавателей и проведение совместных семинаров.

    Напомним, что в ходе 19-й министерской встречи Движения неприсоединения в Кампале были подписаны соглашения об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов между Азербайджаном, Угандой и Сомали.

