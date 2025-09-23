Посол: Саудовская Аравия и Азербайджан усиливают торгово-экономическое сотрудничество

Саудовская Аравия и Азербайджан работают над усилением торгово-экономического сотрудничества посредством совместного комитета и делового совета.

Как передает Report, об этом сказал посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бен Салех аль-Джутейли на мероприятии, посвященному Национальному дню арабского государства.

"Состоялись взаимные визиты на высоком уровне, и в настоящее время мы работаем над повышением торгово-экономического обмена посредством Саудовско-Азербайджанского делового совета и совместного комитета", - подчеркнул он.

По его словам, у двух стран есть множество общих целей, которые позволят в ближайшее время значительно увеличить объем торговли и инвестиций.

"Отношения между Саудовской Аравией и Азербайджаном носят исторический характер. Они были установлены в 1991 году и сегодня активно развиваются во всех сферах", - сказал он.